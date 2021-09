Vídeo de câmera de segurança mostra assaltantes agredindo dono de loja

Um vídeo feito por câmeras de segurança (assista AQUI) de um pequeno estabelecimento registrou a ação de criminosos em Parintins, município distante 369 quilômetros de Manaus. Armados, a dupla invadiu a loja, roubou e agrediu o proprietário. O assalto ocorreu nesta terça-feira (28).

As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos anuncia o assalto. Logo em seguida, entra o comparsa dele. Ambos estavam de capacete. Eles procuram pelo dinheiro e ficam insatisfeitos com a quantia encontrada, então agridem o proprietário

Durante a ação eles agiram com violência e ameaçaram atirar algumas vezes. Os criminosos levaram cerca de R$ 1 mil que estava no caixa, além de chips de celulares. Apesar do susto, o proprietário da loja não ficou ferido

O caso foi registrado na delegacia de Parintins. A Polícia Civil tenta localizar os suspeitos.