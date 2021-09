Vídeo de câmera de segurança mostra momento em que carro de cantor de forró é alvo de tiros em Manaus

O crime aconteceu por volta de 5h na Rua Natividade, bairro Redenção. Após sair da casa de shows em que comemorou o aniversário, o carro branco que o cantor dirigia surge na via e faz uma curva. Em seguida, outro veículo de cor prata para ao lado do carro do cantor. Um criminoso na parte traseira atira pela janela.

O cantor dirige mais alguns metros, mas os criminosos manobram o carro e, em marcha a ré, seguem o veículo do cantor. Nesse momento, os dois veículos estão fora das imagens. Alguns segundos depois, o carro dos criminosos em fuga é filmado pela câmera de segurança.

O Instituto Médico Legal contou nove perfurações por arma de fogo no corpo do artista. Um outro homem de 24 anos que estava no carro do cantor foi ferido com um tiro de raspão, mas recebeu alta médica.

Além das imagens, a Polícia Civil recolheu duas cápsulas de fuzil na rua em que o carro do cantor de forró foi atingido pelos disparos. Os materiais auxiliam nas investigações do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Crime

O cantor de forró Romário de Jesus, conhecido como ‘O Bruxo do Amazonas’, foi atingido por tiros dentro de um carro após sair de uma casa de shows em Manaus. Segundo a família, a vítima comemorava o aniversário em um evento com amigos. Um outro homem, que estava no mesmo carro que o cantor, foi atingido com um tiro de raspão.