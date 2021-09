Vídeo de moto andando sozinha em estacionamento viraliza; assista

O vídeo registrado pelas câmeras de segurança de um prédio da zona sul de Londrina, no norte do Paraná, tem levantado comentários e suposições. Nas imagens, uma aparece moto estacionada e, de repente, começa a andar. O mistério é que não tem ninguém em cima dela, muito menos na garagem.

O caso aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira (28). O veículo é do casal Darci Camargo, de 47 anos, e Thais Proença, de 35. O ‘passeio sem motorista’ ainda causou um prejuízo de cerca de R$ 2mil aos proprietários após a moto bater contra um carro estacionado na garagem, um Honda Fit.

Veja o vídeo:

Mistério

A equipe de jornalismo da RIC Record TV Londrina conversou com a Aline Bernine, dona do canal ‘Mistérios Sobrenaturais’, para comentar sobre o vídeo. Confira o que ela disse:

“Eu sei que existem motos que tem já tecnologia de ligar sozinha e pelo que eu pesquisei, essas motos tem equilíbrio, elas conseguem ficar totalmente equilibradas e andar, o que é um pouco diferente do que aconteceu nesse vídeo […] antes mesmo da moto ligar, ela começar a se locomover, ela já começar a passar uns ‘orbs’, que são círculos meio esbranquiçados, transparentes […] ali já mostra a presença de algo sobrenatural, de algum espírito, que possa estar no local, e faz, esse espírito, com a sua força energética, faz com que essa moto comece a se locomover, a andar ali sozinha, mesmo que meio desequilibrada. Não quer dizer que esteja ligado diretamente esse espírito com a moto, isso ai depende muito do caso, tem que ser avaliado um pouco mais […] mas pode ser tanto um espírito que esteja ligado à moto quanto um espírito que estava no local […]”