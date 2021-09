Vídeo: Mãe de Cristiano Ronaldo lembra reação engraçada de neto ao ver Messi

De acordo com Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo é um grande admirador do argentino, porém, o primeiro encontro entre eles não foi nada animador. Em 2015, Cristiano Jr. teve o privilégio de poder ver ao vivo o então jogador do Barcelona.

“Eu estava com ele e disse-lhe: ‘Olha, lá está o Messi’”, afirmou Dolores. Porém, a reação foi surpreendente: “Ele disse: ‘não é o Messi. É muito baixinho’. Levantou-se e foi embora”, contou Dolores.

Além de relembrar este momento engraçado, a mãe de Cristiano Ronaldo elogiou o argentino: “Ele é uma pessoa boa. Uma pessoa muito boa”.

Após esse primeiro encontro, no ano seguinte, o garotinho conseguiu apertar a mão do ídolo na cerimônia.

O encontro de Cristianinho com Lionel Messi. 🤝 Dolores Aveiro conta tudo no novo #ADNdeLeão 🦁 Vê aqui 👉 https://t.co/bvSfC7VGT0

Ouve no Spotify 👉 https://t.co/llIByiWqjb pic.twitter.com/xYdGoRT4iv — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) September 21, 2021