Vídeo mostra mulher enfrentando bandido e sendo morta ao defender marido e bebê em RO

Os três foragidos são:

A Polícia Civil afirma contar com a ajuda da população para chegar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feita pelo telefone 197, da Civil. A pessoa não precisa se identificar. Outro contato é o WhatsApp da própria Delegacia de Homicídios: (69) 9 8479-9243.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas Simões Ferreira era o proprietário da arma usada no crime. Foi ele quem repassou o revólver para Judson Gabriel Barros de França, que entregou para o atirador, Alex Dias do Nascimento. André Ryus de Sousa foi apontado como o olheiro, que indicou a Alex onde as vítimas estavam.