Vídeo mostra onça matando bezerro em fazenda; confira!

Onça é flagrada comendo bezerro em fazenda no Pantanal; Nas imagens o animal aparece arrastando o bezerro para o meio da mata e o devorando, calmamente!

Uma câmera de segurança instalada em uma mata na Fazenda São José que fica a 54 quilômetros Aquidauana, flagrou uma onça-pintada em uma de suas aparições mais raras. No vídeo o animal de grande porte, uma onça matando um bezerro que ela se alimentou na propriedade.

Com o avanço da ocupação de reservas ambientais e a menor oferta de alimentos nas florestas, o número de casos de onças em lavouras e pastagem vem aumentando ano a ano no país e tem preocupado tanto produtores rurais quanto ambientalistas. No ano passado, onças-pintadas (Panthera Onca) abateram 1.831 bezerros de uma das maiores fazendas agropecuárias do país, a Roncador, que fica em Querência (MT). Em 2019, haviam sido abatidos mais de 900 animais.

Leia mais em: https://www.comprerural.com/video-mostra-onca-matando-bezerro-em-fazenda-confira/