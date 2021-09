Vídeo: no programa com Zeca Camargo, acreana Gleci ganha homenagem e seu nome vira drink; veja receita completa

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A acreana Gleici Damasceno foi homenageada pelo bar tender Leandro Santos, mais conhecido como Mussum Alive, no programa ‘Brasil com Zeca’, onde a campeã do BBB18 conversou com Zeca Camargo sobre a sua participação no reality show e a cultura acreana.

Batizado de ‘Fada’, o drink tem base de gim, suco de abacaxi e xarope de açúcar. A bebida ainda ganha complementos de Club Soda ou água com gás, vai do seu gosto. O bartender ainda explica que para enfeitar, o drink ganha uma casquinha de limão torcida e um palitinho com cerejas em conserva.

Veja a receita completa

Ingredientes

• 60 mililitro (ml) de gim

• 30 mililitro (ml) de suco de abacaxi

• 15 mililitro (ml) de xarope de açúcar

• Club Soda ou água com gás para completar

• Cerejas em conserva (opcional)

• Twist de limão (casca, sem a parte branquinha, moldada em formato de espiral)

• Gelo

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque o gim, o suco de abacaxi, o xarope de açúcar e o gelo. Misture bem.

Coe o líquido e disponha em um copo longo com bastante gelo. Complete com Club Soda ou água com gás, enfeite com o uma casca de limão (sem a parte branquinha) e um palito com cerejas em conserva.