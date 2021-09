VÍDEO: Ponte desaba e motorista de caminhão morre afogado

Segundo a Polícia Militar (PM-RO), a cabine do motorista ficou de “ponta-cabeça” e a vítima, de 21 anos, ficou presa às ferragens.

De acordo com o boletim de ocorrências, como a vítima estava presa, a equipe do Corpo de Bombeiros solicitou o uso de cabo de aço para desvirar o caminhão e remover o corpo.

O proprietário do veículo foi até o local do acidente e aos policiais, relatou que o motorista levava toras de madeira para Cujubim (RO), localizado cerca de 80 km do município.