Virgínia Fonseca volta às redes após a morte do pai e conta que está indo para Portugal: “Vamos jogar as cinzas no Rio Tejo”

Virginia Fonseca reapareceu nos stories neste domingo (26) pela primeira vez após a morte de seu pai. “A gente vai indo, até porque a vida continua. Se alguma coisa pudesse trazer meu pai de volta eu faria. Então, o negócio é viver mesmo”, disse.

A influencer contou que está de malas prontas para Portugal. “O desejo do meu pai, quando ele falecesse, ele queria ser cremado e que as cinzas fossem jogadas no Rio Tejo em Lisboa. Ele não queria ser enterrado, então assim vamos fazer. Ele foi cremado e estamos levando as cinzas para lá. Meus irmãos por parte de pai, que moram nos Estados Unidos, também vão para Portugal porque eles sabiam que era um desejo do meu pai.”

Leia mais em Glamour, clicando AQUI.