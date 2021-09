“Voltarei à vida depois de três dias”, diz pastor antes de morrer após se enterrar vivo

Um pastor, até o momento não identificado, de 22 anos, morreu após pedir aos seus fiéis que o enterrassem vivo, pois iria “ressuscitar” em três dias. O caso aconteceu em Zâmbia, na África.

Segundo informações de fiéis, o pastou pediu para que no terceiro dia eles voltassem lá pois o encontraria vivo. Os seguidores seguiram as instruções do pastor ao pé da letra, desenterraram o pastor, no terceiro dia, porém ele já estava morto.

De acordo com autoridades do local, logo após o caso, a justiça do país iniciou um processo contra os três homens que enterraram o pastor vivo.