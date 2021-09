Wesley Safadão depõe à polícia em investigação sobre vacinação irregular do cantor em Fortaleza

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) afirma que duas pessoas foram ouvidas, na manhã de hoje (15), referente ao inquérito policial que apura irregularidades na vacinação do cantor, a mulher e uma assessora do músico. Ainda conforme a polícia, o inquérito policial está em fase de conclusão. “Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, disse a polícia.