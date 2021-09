WhatsApp deixará de funcionar em certos tipos de celulares; Confira a lista

Para operar de forma completa, o WhatsApp exige que o celular do usuário esteja com o sistema operacional, seja ele Android ou iOS, devidamente instalado. No entanto, alguns aparelhos podem estar desatualizados ou defasados para comportar os avanços do mensageiro, inviabilizando seu acesso.

Como no caso de dispositivos com versão anterior ou igual 4.0.3 (Android) e iOS 9 (Apple). Atualmente, existem cinco marcas bem conhecidas de celulares que ficarão sem poder utilizar o aplicativo. Veja a lista a seguir: