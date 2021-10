Xororó faz aniversário, vício cruel é exposto por Sandy e detona: “Se a lei do retorno existe”

Nas redes, Sandy homenageia o pai, Xororó, em aniversário: “Meu exemplo, meu heroí”

O cantor comemora 64 anos nesta quinta (30) e recebeu o carinho dos fãs nos comentários da publicação

Nesta quinta (30), Sandy usou as redes sociais para comemorar o aniversário do pai, Xororó, que completa 64 anos.

“Hoje é dia do meu ídolo, meu mentor, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu exemplo, meu herói, meu grande pai. Acordei hoje pensando em você, pai, te desejando só o melhor da vida. Se a lei do retorno existe, você tá muito garantido. Feliz dia seu!! Te amooooo!”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, amigos e seguidores de Sandy também deixaram recados de feliz aniversário, além de elogios.

“Os melhores cantores desse Brasil. Parabéns, Xororó”, escreveu uma fã. “Que lindos, muita luz e benção”, desejou outra. “Pensa em dois artistas com voz de ouro? São vocês”, comentou ainda uma terceira.

Confira a publicação:

Xororó traumatiza Sandy após vício vir à tona: “Nunca vou esquecer”

O famoso Xororó, que tem carreira com o seu irmão Chitãozinho, é conhecido com um dos grandes artistas da música no nosso país. Em suma, o cantor, chamado de garganta de ouro pela enorme capacidade de voz, foi exaltado pela Sandy, ao completar 40 anos de música.

Assim sendo, Sandy, em publicação elogiando pai, realizou elogio inesperado para o papai. A artista relembrou a ausência do Xororó na sua juventude e reviveu que seus dias cantando ao lado do Júnior foram em grande parte distantes do genitor.

Ela lembrou, emocionada, as vezes em que chorou quando o pai possuía vício em bebida alcoólica. “Dia desses me emocionei assistindo esse vídeo que eu não via há muito tempo da presença minha e do meu irmão, em 2011. No espetáculo sinfônico de comemoração aos 40 anos da dupla Chitãozinho e Xororó. Que felicidade eu tenho de estar nessa família que eu amo e admiro tanto”, disse a artista.

Ainda sobre Xororó

“Poder unir as forças da nossa arte, cercada pelo amor dessas pessoas tão especiais pra mim. Numa festa marcante como essa foi de uma emoção que eu nunca vou esquecer. Assim como nunca vou esquecer o que ele fez por mim“, comentou a herdeira de Xororó.

Em suma, Sandy falou que seu ascendente escondia um imenso vicio em álcool. E que se sentia mal, ao observar o pai daquela forma. Assim sendo, o colega de Xororó e da família, Eduardo Costa, se meteu no tema durante uma live, e falou que Sandy sentia muito com a situação do papai.

“Quando anunciaram que ia ter só água, falei ‘nem lá eu vou’. Eu amo Sandy e Junior, mas só água? Esse lugar não é para mim“, falou Leonardo, reclamando, na época, pelo motivo da dupla ter proibido álcool em seus show. Os cantores negaram o álcool por causa do trauma com o pai. (IG)