Xuxa publica foto que Pelé tirou dela nos anos 1980 e apresentadora está irreconhecível; Veja

Xuxa Meneghel usou as redes sociais na segunda-feira, 20, para publicar uma foto nostálgica. Na imagem no Instagram, a apresentadora está irreconhecível.

Ela aparece de perfil, usando um chapéu, mascando chiclete e com algo embaixo da blusa, como se fosse um travesseiro na barriga.

“Acreditem, essa sou eu, em East Hampton, nos Estados Unidos, na casa do Pelé (ele que tirou a foto)”, disse no início do texto que publicou no Instagram.