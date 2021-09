Zagueiro rondoniense é apresentado no Nova Cidade e afirma: “O estilo de jogo aqui é muito mais forte”

De Rolim de Moura para Nilópolis (RJ), o zagueiro Matheus Rondônia foi apresentado no Nova Cidade para o Campeonato Carioca B1 2021. O atleta já havia passado pelas categorias de base do quero-quero, esteve no Bonsucesso, onde se profissionalizou e retornou para esta temporada. O atleta conversou com o ge.globo/ro sobre a empreitada fora do norte do país.

– Eu estava em São Paulo no União Suzano. Quem me mandou pra lá foi o Zanetti da escolinha Rolim, atual Guaporé. Vim para a casa de uma tia no Rio de Janeiro. Treinei uns dias no projeto Celecau aqui no Rio. Então, o dono desse projeto me mandou pro sub-17 do Nova Cidade. Joguei sub-20 também. Então tive a oportunidade de ir para Bonsucesso. Onde disputei o campeonato carioca profissional. Agora voltei para o Nova Cidade para disputar o Carioca B1 Profissional – relata o atleta.

Com carreira na base no sudeste do país, o atleta revelou ter encontrado diferenças na maneira de jogar. Ele teve que se deparar com um período de entendimento da maneira de jogo mas hoje se vê adaptado.