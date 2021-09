Zezé Di Camargo vai ás lágrimas por causa da filha Wanessa Camargo

O sertanejo Zezé Di Camargo revelou ter um momento de muita emoção no início da noite do último domingo (12).

O cantor celebrou a apresentação que a sua primogênita fez na Rede Globo. Na segunda semana do Show dos Famosos, teve estreia do Grupo B. Wanessa Camargo, Vitor Kley e Thiago Arancam encaram o desafio de homenagear grandes artistas da música e disputar o troféu de campeão do quadro do Domingão com Huck. Wanessa se apresentou disputando notas dos jurados, Boninho, Angélica e Preta Gil.

A cantora soltou o vozeirão para prestar sua homenagem a Celine Dion, cantora canadense de sucesso mundial. Nas plataformas digitais, o papai coruja fez questão de gravar o momento da apresentação da filha e falar da sua emoção de vê-la cantando.

“Só Minhas lágrimas podem justificar essa emoção q senti agora!! @wanessa”, escreveu na legenda o papai coruja.

A publicação logo recebeu muitos comentários de elogios a filha do artista “Maravilhosa amémmm, talento puro”, disse um seguidor, Camila Camargo, a filha do meio do cantor, também escreveu “Não tem como não chorar ! Chorei tb ! Que orgulho”, escreveu a atriz.

A publicação ainda recebeu o carinho de famosos Junno Andrade, “Minha interprete preferida hehehe”, a cantora Solange Almeida “Foi um verdadeiro show! 👏👏 ela arrasa demais demais..”. esses foram alguns comentários.