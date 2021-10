10 meses após interdição, Governo entrega obras do aeródromo de Porto Walter

Totalmente revitalizado e dentro dos padrões de funcionamento exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), entregou nesta segunda-feira, 25, as obras de restauração do aeródromo do município de Porto Walter.

A entrega contou com a presença do governador, Gladson Cameli, do prefeito da cidade Sebastião Andrade, dos presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior e do deputado estadual Luiz Gonzaga, além de vereadores municipais, secretários de Estado e da própria comunidade local, que fez questão de estar presente, recebendo a equipe de governo com fogos.

“Quem não mora em uma região isolada, não tem ideia da importância da aviação para quem nela habita. Significa a porta de acesso para saúde, economia, educação, segurança e desenvolvimento local. Quero agradecer a competência da nossa equipe, da parceria com o prefeito da cidade e com os deputados estaduais. Sem eles, nada disso seria possível. Nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas e deixamos aqui registrada mais uma contribuição”, disse o governador Gladson Cameli.

No total, foram investidos mais de 4 milhões em recursos próprios na adequação do cercamento, pista de pouso, sinalização horizontal e aplicação de micro revestimento asfáltico. O presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, Petronio Antunes, lembrou do episódio que deixou a cidade isolada há 10 meses.

“Lembro-me que recebemos uma carta da Anac suspendendo as atividades do aeródromo de Porto Walter e o governador determinou ao Deracre que fizesse esta restauração. Sabemos da importância desse aeródromo para a população e logo que chegou a carta de liberação da pista, o governador decidiu vir aqui dar a notícia pessoalmente”, destacou o presidente do Deracre.

Tida como cidade isolada, com aproximadamente 12 mil habitantes, o aeródromo cumpre um papel importante para a comunidade, que perpassa os limites de transporte e movimentação de passageiros. Contribui para o desenvolvimento econômico e social, conectando empresas e resultando num processo de crescimento do município, fomentando a criação de empregos.

O prefeito da cidade Sebastião Andrade, também destacou os feitos do governo quando a cidade ficou sem o aeródromo, mediante um período crítico de pandemia. “O governador assim que ficou sabendo da suspensão da pista, colocou o helicóptero do estado a disposição de Porto Walter, salvando vidas, enviando medicamentos e vacinas para a população. Hoje estamos comemorando a entrega oficial do aeródromo e estamos muito felizes com esse feito”, disse o prefeito.

Em sua fala, o governador também confirmou a construção de uma pista de ciclismo para realização de atividade física e caminhada no município. Pedido feito durante o evento pelo representante da Câmara de Vereadores, Biliartes Silva.

Veja as fotos de Neto Lucena/Secom: