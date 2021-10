30 famosos já estão na lista para seletiva do BBB22; veja alguns nomes e outras novidades

As novidades do BBB22

Além do novo apresentador, a Globo já divulgou algumas novidades da próxima temporada do reality show. A casa terá mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas do programa, como provas do líder, do anjo, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e mais.

Em 2022, a festa do líder permitirá que os participantes comprem itens adicionais com as suas estalecas, antes da celebração. Outra novidade é para o público. Os telespectadores poderão curtir o Cinema do Líder, com o mesmo conteúdo apresentado para os brothers sendo exibido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terça-feira da Globo.

O BBB22 tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt.