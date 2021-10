7 sinais de que seu relacionamento está 100% acabado

Dinheiro, viagens, empregos, essas coisas eram complicadas. Mas namorar? Simples. Você encontraria alguém de quem gostasse, ele gostaria de você também, e você sairia juntos até se casar. Então eles saem mais, têm alguns filhos e são enterrados um ao lado do outro. Os filhos que eles tinham juntos paravam de vez em quando para deixar algumas flores. Não é uma vida ruim.

Se você já esteve em um encontro, você sabe que a vida real é basicamente a mesma, exceto que sua paixão não gosta de você, sua casa está pegando fogo, você nunca dorme por causa dos filhos que saíram, nenhum de vocês dinheiro suficiente para viver seus sonhos, o que causa ressentimento e eles não gostavam um do outro para começar, então eles se odeiam pelo resto de suas vidas e as pessoas contam uma falsa história de amor em seus funerais porque eles realmente não gostavam sei realmente alguma coisa sobre você, para comer.

Soa bem?

Namoro e casamento nunca são fáceis. As pessoas tendem a pensar que, se ficarem juntas, ficarão bem. Mas, realisticamente, nem sempre é esse o caso. Estar com alguém deve te deixar feliz. Deve dar a você um sistema de apoio, uma perna extra para se apoiar.

Se você está com alguém há algum tempo, provavelmente já teve problemas com esta pergunta:

COMO VOCÊ SABE QUANDO TERMINAR?

AQUI ESTÃO 7 SINAIS INDICADORES DE QUE SEU RELACIONAMENTO ACABOU.

1. VOCÊ NÃO QUER AS MESMAS COISAS.

Em qualquer relacionamento, haverá coisas das quais você discordará. Mas a diferença aqui são os objetivos da vida.

Uma das mais importantes é ter filhos: se um dos membros do casal deseja filhos e o outro detesta absolutamente a ideia, isso pode causar tensão no relacionamento . Se seu parceiro está determinado a viver seus dias em outro país ou viajar pelo mundo e você não consegue suportar a ideia de deixar sua família para trás, isso pode se tornar um grande problema .

Essas são as idéias gerais com as quais a maioria das pessoas está muito menos disposta a se comprometer . Mesmo que alguém desista de seu sonho de estar perto de você, não há garantia de que ele ficará satisfeito com essa escolha . A amargura pode se acumular e causar rachaduras em toda a base do relacionamento.

2. VOCÊ ESTÁ CONSTANTEMENTE TENTANDO FAZÊ-LOS FELIZES E ELES NÃO RETRIBUEM.

Em qualquer tipo de relacionamento, você não deve ser o único a tentar . Não é justo esperar que uma pessoa carregue o peso de um relacionamento . Ambos no casal precisam investir tempo, desejo e coração para que funcione.

Se você é o único a fazer algum tipo de gesto, o único que os convida a sair, o único a tentar garantir que estão felizes, então um mundo de dor espera por você . Esse tipo de relacionamento geralmente acaba prejudicando você mais do que qualquer coisa, e isso simplesmente não é sustentável.

3. VOCÊ NÃO ESTÁ MAIS CATIVADO. APAIXONADO / OU MENOS. NEM ESTOU INTERESSADO

A verdade honesta é que às vezes os sentimentos desaparecem . É difícil admitir, mas você percebe que seu amor está desaparecendo, embora ainda tenha respeito por seu parceiro. É quando você precisa reconhecer esses sentimentos e tentar causar o mínimo de danos possível.

Você tem que ser honesto e dizer ao seu parceiro como você se sente (ou mais exatamente como você não está se sentindo). Pelo menos assim você não os está enganando falsamente.

Sei por experiência própria que isso é quase mais difícil de aceitar do que a separação real. Seu parceiro merece alguém que o ame e ame – se não for você, é hora de deixá-lo ir para que possa encontrar alguém que realmente o ame .

4. VOCÊ COMEÇA A SENTIR QUE A VIDA SERIA MAIS FÁCIL SEM O SEU PARCEIRO.

Algumas pessoas realmente tornam a vida difícil para você. Isso está ligado ao número dois, o que significa que você não deve estar com alguém que pede tanto de você e não retribui isso, mas também a ideia de que algumas pessoas honestamente começam a ter um efeito negativo em sua vida quando você sai com eles.

Se seu parceiro está implorando por presentes extravagantes que sabe que você não pode pagar , dando ultimatos injustos, causando brigas a torto e a direito ou exigindo mais do que você pode dar, ele não respeita suas necessidades.

Se você acha que a vida seria mais fácil sem eles, provavelmente está certo. Apenas certifique-se de tomar essa decisão com a mente clara e não por rancor.

5. ELES ESTÃO JUNTOS PORQUE SE SENTEM COMPELIDOS A ESTAR, NÃO PORQUE QUEREM ESTAR.

Se você está com alguém há anos e está farto do relacionamento, saia dessa dinâmica o mais rápido possível. Se a mesa de jantar estiver silenciosa ou o quarto sozinho , você pode ter perdido essa faísca.

Você pode tentar resolver esse problema se esforçando para arranjar tempo para o seu parceiro, gastando tempo para se conhecer novamente, indo para a terapia. Mas se nada der certo e você não for feliz, é melhor que todos acabem com uma charada que só causa sofrimento para evitar aparências.

Como filho do divórcio, com muitos amigos que também são filhos do divórcio, os filhos não são um “bom” motivo para permanecer em um casamento infeliz . Eu poderia escrever um livro sobre este assunto. Todo mundo merece ser o mais feliz possível . Seus filhos sofrerão tanto, senão mais, com dois pais arrependidos do que com pais divorciados funcionais.

A questão aqui é que, se você está infeliz, há um motivo. Se você está preso em um relacionamento, não acho mais que isso realmente se qualifique como uma conexão de amor.

6. VOCÊ NÃO TEM NENHUM INTERESSE REAL EM TER UM RELACIONAMENTO CONTÍNUO

Se seu parceiro espera que esse relacionamento se transforme em algo mais e você não vê isso indo a lugar nenhum, provavelmente é hora de cortar as coisas. Perseguir alguém ou deixá-lo acreditar que tem uma chance de ter um futuro com você é cruel .

Namoro casual também é totalmente normal e aceitável, mas se uma pessoa não sabe que é isso que você está fazendo , então você está sendo injusto com ela.

A diferença entre as duas pessoas saberem que é um relacionamento divertido, mas não sério , e um relacionamento sério que você sabe que nunca será de longo prazo para você, é que seu parceiro tem a opção de participar. Se você sabe, você sabe. E tudo bem! Só não deixe ninguém pensar o contrário.

7. VOCÊ SENTE QUE ESTÁ SE TORNANDO ALGUÉM DE QUEM NÃO SE ORGULHA.

Uma das maiores dificuldades no namoro é permitir-se tornar-se algo que não é. É fácil cair na personalidade de quem alguém quer que você seja , ou na figura do noivo ou noiva “ideal”.

Em um bom relacionamento, você deve se sentir confortável sendo exatamente quem você é , sem limites. A pessoa com quem você está deve valorizá-lo por quem você é, seus defeitos e tudo mais.

O outro problema que pode se enquadrar nessa categoria é que você se sente manipulador ou agressivo . Se você está ficando assim por causa de um relacionamento tóxico, saia disso e reserve um tempo para se concentrar em si mesmo.

O mesmo acontece se alguém te trata mal; saia assim que puder.