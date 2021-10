O Brasil esclarece 44% dos seus assassinatos, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta (13) pelo Instituto Sou da Paz.

Batizado de “Onde Mora a Impunidade”, o levantamento indica que os locais que mais esclareceram homicídios foram Mato Grosso do Sul (89% do total), Santa Catarina (83%) e Distrito Federal (81%). Já Paraná (12%), Rio de Janeiro (14%) e Bahia (22%) foram os estados com as menores taxas.

