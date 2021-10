ABC, Aparecidense, Atlético-CE e Campinense comemoram acesso e jogarão Série C do Brasileirão em 2022

O acesso foi definido na Série D do Campeonato Brasileiro. Com a realização das partidas de volta das quartas de final da competição nacional, os times brigavam, além da continuidade, pela desejada vaga na Terceirona em 2022. Assim, os quatro clubes semifinalistas foram definidos e a Série C conheceu seus quatro novos participantes: ABC-RN, Aparecidense-GO, Atlético-CE e Campinense-PB.

O primeiro clube a se garantir na terceira divisão foi o Campinense, que depois de empatar o primeiro jogo contra o América-RN, obteve a sua classificação nos pênaltis. Na disputa, os paraibanos se deram melhor e avançaram na Série D. Posteriormente, o Aparecidense empatou com o Uberlândia, mas como tinha ganhado o primeiro duelo por 1 a 0, ficou com a vaga na semifinal. A temporada 2022 marcará a primeira participação do clube goiano na Terceirona.

O Atlético Cearense também enfrentará uma situação semelhante na próxima temporada. Depois de dois empates contra a Ferroviária, a equipe cearense se sagrou vencedora nos pênaltis. Enquanto a última vaga de promoção para a Série C do Brasileirão ficou com o ABC. Após empatar em 0 a 0 contra o Caxias, a equipe do Rio Grande do Norte goleou por 3 a 0 e disputará novamente a Terceira Divisão.

Agora, os quatro times vivos na Série D duelarão pelo título da competição. Em uma das semifinais, o Atlético-CE vai enfrentar o Campinense, enquanto o Aparecidense jogará contra o ABC. ‘Nova casa’ do ABC-RN, Aparecidense-GO, Atlético-CE e Campinense-PB, a Série C também está chegando a sua reta final com a definição em breve dos times promovidos a Segundona.

