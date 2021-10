AC está entre os estados em que não compensa mais trocar etanol por gasolina, diz levantamento

Com o aumento dos preços do combustível em todos os estados do Brasil, nem o etanol, que para muitos era a segunda opção em detrimento da gasolina, está sendo mais vantajoso para o bolso dos acreanos.

De acordo com um levantamento realizado pelo jornal Extra com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atualmente em nenhum estado é lucrativo trocar a gasolina pelo etanol. Ao tomar por base o estado do Acre, o preço médio do etanol, que está na casa dos R$5,749, tem diferença de apenas R$0,772 entre o valor da gasolina, R$6,521.

A proporção, por sua vez, equivale a 88%. No ranking nacional, o Acre está em sexto lugar, empatado com o Maranhão e Distrito Federal. Acima destes, estão o Ceará e o Sergipe (91%), Santa Catarina e Pará (93%), Roraima (95%), Rio Grande do Sul (97%) e Amapá (110%).

A pesquisa esclarece também que, desde outubro de 2020, o preço da bomba subiu 58%. Em análise feita por especialistas, se o preço do etanol custar até 70% do preço da gasolina, faz sentido trocar, mesmo que rode menos quilômetros. Se estiver acima disto, então a gasolina segue sendo a melhor escolha.