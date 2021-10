Ação no TSE prova que disparos de mensagens pró-Bolsonaro na eleição foram coisa de ‘profissional’

O processo que investiga no TSE o impulsionamento ilegal de mensagens pelo WhastApp nas eleições de 2018 vai revelar que o disparo em massa desses relatos, vídeos, memes e etc não era “um esquema romântico organizado por Carlos Bolsonaro, mas algo bem estruturado e muito profissional”, de acordo com um interlocutor que teve acesso ao compartilhamento das provas do inquérito das fake news e à investigação sobre atos antidemocráticos de apoiadores de Jair Bolsonaro, que tramitam no STF.

Na semana passada, o TSE abriu às partes interessadas essas provas técnicas para que sejam apresentadas em 20 dias as alegações finais pelos advogados de defesa.

O passo seguinte será o julgamento que, na possibilidade mais extrema, poderá cassar a chapa Bolsonaro/Mourão.

O que os ministros do TSE — Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, entre eles — vão julgar não é a existência desses disparos em massa, isso é ponto pacífico, mas se eles influíram no resultado da eleição de modo a desequilibrá-la.