Acidente com três carros deixa sete mortos; sobrevivente tinha bebido

Sete pessoas morreram em um acidente envolvendo três carros de passeio na MT-326, região de Canarana, a 838 km de Cuiabá, na madrugada deste domingo (31). Houve apenas um sobrevivente, que foi preso por embriaguez ao volante. Cinco vítimas morreram ainda no local do acidente e as outras duas a caminho do hospital.