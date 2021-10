Vídeo: ao lado do humorista Cremosinho, blogueira acreana usa roupa transparente e mostra os seios no México

Umas das digitais influencer mais conhecidas do Acre, Juliana Vellegas, ou Juh Vellegas, mostrou sua boa forma em seu Instagram. Juliana compartilhou com seus 188 mil seguidores um clique sensual e cheio de transparência na boate CocoBongo, em Cancún.

Juliana está de férias no México e tem compartilhando sua rotina no país. A blogueira acreana causou ao surgir cobrindo apenas a “aréola” dos seios com detalhes de estrelas, ou adesivos de estrela. Juh apareceu com uma blusa de manga comprida e transparente combinada com uma calça neon e um salto com amarrações nas pernas na noite desta sexta-feira (8).

No seu feed, a acreana compartilhou fotos da badalada noite e também ao lado do humorista Gilderlan André, conhecido como Cremosinho, de 20 anos. Pra quem não conhece, o Cremosinho é ficou conhecido após estourar na web em 2016, quando viralizou com um vídeo “Xenhehém”. Em seus stories, Juh Vellegas ‘colocou o corpão pra jogo’ ao som da cantora latina Shakira e sensualizou subindo em uma escada. Confira!