Acompanhados de representantes peruanos, Sistema Fecomércio/AC e Sebrae no Acre visitam prefeitos no interior

Com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados ao longo do Dia Mundial do Turismo, uma comitiva formada por representantes do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, do Sebrae no Acre e da PromPerú visitou, na última terça-feira, 28, prefeitos do Alto Acre. Na ocasião, o grupo esteve, também, com gestores municipais da cidade de Cobija, na Bolívia.

O primeiro município visitado foi Xapuri, localizado a 189 km da capital acreana. O prefeito Bira Vasconcelos que, na ocasião, reforçou o agradecimento às instituições presentes. “O turismo é a indústria que mais emprega no mundo. Infelizmente, com a pandemia, tivemos essa parada, mas precisamos reativar. Xapuri tem uma história gigante, desde o início da Revolução Acreana, e precisamos transformar este potencial em oportunidade de emprego, de renda e de melhoria na economia”, refletiu.

Em Epitaciolândia, distante 228 km de Rio Branco, a comitiva foi recebida pelo prefeito, Sérgio Lopes. Na ocasião, o gestor relembrou a importância da visita. “Nós já temos uma relação extremamente amistosa com a Cobija, nossa cidade-vizinha, e, agora, com essa visita, fortalecemos, por meio do turismo, ainda mais essa integração”. Ainda no município, a prefeita da cidade boliviana de Cobija, Ana Lúcia Reis, afirmou que a visita foi importante e produtiva. “Todo este conjunto vai oferecer muito para nossa reunião, principalmente no sentido de união. Somos países irmãos, e precisamos trabalhar cada vez mais juntos”, disse.

Em Brasileia, a 232 km da capital acreana, a prefeita Fernanda Hassem se disse entusiasmada com a visita. “Estamos trabalhando para que possamos buscar as parcerias corretas. Quero cumprimentar a Fecomércio/AC e o Sebrae no Acre, que têm sido grandes apoiadores, juntamente com todo o Sistema S, que tem estado nos municípios. Receber toda esta comitiva nos dá um renovo para que consigamos melhorar ainda mais nossa cidade. Brasiléia com certeza é parceira e trabalharemos incansavelmente para corresponder a esta parceria.

As atividades se encerraram na cidade acreana de Assis Brasil, distante 345 km de Rio Branco, mais precisamente no Marco Rondon, que formaliza a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. No local, o diretor-técnico do Sebrae no Acre, Lauro da Veiga Santos, reiterou que esta visita mostrou que é possível fazermos a reabertura das fronteiras de modo seguro. “O Sebrae está presente em todo o País, e aqui, não é diferente. Estar no Marco Rondon, que marca a tríplice fronteira, é um momento simbólico”, disse.

A diretora da PromPerú, Milagros Ochoa, disse ser uma felicidade voltar ao Acre após seis anos. “Desejo a todos os brasileiros e, principalmente, aos acreanos muitas felicidades, e que consigamos nos integrar cada vez mais, para o bem dos nossos povos irmãos”, comentou.

O coordenador de Turismo do Sistema Fecomércio/AC, João Bosco Nunes, afirmou que o sentimento da equipe era de dever cumprido. “Estamos com a alma repleta de muita felicidade e, nesta terça-feira, visitamos os municípios que transcorrem a Estrada do Pacífico, passando por Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Juntos, estamos fortalecendo o turismo local e reforçando nosso trabalho”.

