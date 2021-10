Acordo entre Ufac e Estado disponibiliza pós para 600 servidores

A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), assinaram convênio para oferta do curso de especialização Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, com 600 vagas para servidores efetivos do Estado. O acordo foi firmado na tarde dessa quinta-feira, 30, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, e foi viabilizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fundape).

A pós-graduação lato sensu destina-se a servidores efetivos de nível superior do quadro permanente do Poder Executivo Estadual, que estejam exercendo função nas áreas de gestão, planejamento, recursos humanos, administrativa, financeira ou outras áreas correlatas. O programa será oferecido na modalidade de ensino a distância.

Para a execução das atividades previstas no convênio, os recursos são da ordem de R$ 1.058.092, sendo R$ 858 mil financiados pelo governo do Estado e R$ 200.092 como contrapartida não financeira da Ufac. “Essas parcerias fortalecem o Estado e também a Ufac, que tem a expertise de formação”, disse Guida Aquino.

Também participaram da cerimônia a secretária de Educação, Socorro Nery; o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; o presidente da Fundape, Ismar Araújo; o presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, Francineudo Costa; a presidente do Conselho Estadual de Educação, Iricelia Cabanelas; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac, Margarida Carvalho; e o deputado federal Alan Rick (DEM-AC).