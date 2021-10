Acre aplica quase 15 mil imunizantes contra Covid-19 na primeira quinzena de outubro, diz PNI

De acordo com dados emitidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), o estado do Acre chegou neste sábado (16) à marca de 864.118 doses aplicadas contra Covid-19, distribuídas entre 540.713 na primeira, 308.415 na segunda, 12.071 em dose única, 2.515 em dose de reforço e 294 adicionais, dadas em imunossuprimidos a partir de 28 dias após a última dose. Com isto, a primeira quinzena do mês fecha com o montante de 14.608 imunizantes aplicados.

Em comparação com a semana anterior, que registrou o total de 4.120 doses do imunizante, nesta semana o Portal da Transparência Covid-19 apontou para o quantitativo de 2.234 pessoas, tendo a última quarta-feira (13) com o maior pico de aplicação: 1.059.

O cenário relacionado aos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19, por sua vez, deu uma leve subida. Na última semana, o percentual era de ocupação de 4,29%. Já na recente atualização do sistema, o número subiu para 7,14%, o que corresponde a 5 internações.

Com relação a leitos clínicos, por fim, o percentual diminuiu 0,79%. Antes, o número era de 2,38%. Nesta semana, marcou-se 1,59% de ocupação em todo o estado, correspondendo a sete pessoas internadas, sendo uma desta em hospital particular.

Neste sábado (16), Rio Branco continua com a campanha de vacinação nas Uraps Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Maria Barroso, São Francisco e Cláudia Vitorino. Para receber a dose, é preciso estar munido de carteira de identidade e CPF ou cartão do SUS. Se for menor de idade, os pais ou responsáveis devem estar acompanhados.