Acre atinge marca de 88 mil infectados por Covid-19; Sesacre notifica sete novos casos e um óbito

O boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desta sexta-feira (15) apontou 7 novos casos de covid-19 em todo o Acre.

O número de infectados atingiu a marca de 88.001.

Ao todo, foram registradas 248.532 notificações de contaminação pela doença. Desse total, 160.497 foram descartados.

No Estado, 34 exames seguem em análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou no Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Pouco mais de 86 mil pessoas já receberam alta médica, sendo que 8 seguiam internadas.

O óbito de um morador de Rio Branco, de 62 anos, foi divulgado nesta sexta-feira. A morte aconteceu na quinta-feira (14). O número oficial de vítimas fatais chega a 1.842.