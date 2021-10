Acre é estado com menor número de casos e mortes por Covid-19, diz Conass

O Acre, mesmo não sendo o menor Estado, demograficamente, é também destaque no cenário de internações, sendo a unidade com menor número de leitos clínicos comuns e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, é o que aponta a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

O Estado de São Paulo, que foi o primeiro a registrar infecções no Brasil, lidera o ranking, com 151 mil mortes.

O Acre é o Estado do Brasil com o menor número de casos e mortes por covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde (Conass), publicado nesta segunda-feira (25).

