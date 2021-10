Acre e outros cinco estados estão na mira de operações da Policia Civil contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Os presos em Brasiléia foram os indivíduos identificados pelas iniciais L. C. de S, de 25 anos; C. da S. A., de 26; M. N. do F., de 33, e M. F. do N, de 62. Em posse dos presos, foram apreendidos R$ 30 mil, uma moto, computadores, aparelhos celulares em um carro do tipo de Corola.

Os estados atingidos pelas investigações, além do Acre, são Rondônia , Mato Grosso, Pará, Tocantins e Pernambuco. A Polícia Civil do Acre participa da Operação através das delegacias de Repressão ao Narcotráfico ( Denarc) e da Geral de Polícia de Brasiléia, onde já houve prisões.

Uma operação realizada em cinco estados, incluindo o Acre, deflagrada nesta quinta-feira (14), envolvendo 140 policiais civis, cumpre 27 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. A Operação, batizada com o nome Aquila ( Águia, do latim), visa combater o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

