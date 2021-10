Acre: Edir Marques lança livro contando história de superação a um câncer de mama

Causa amazônica

O líder espiritual Prem Baba, acompanhado por sua equipe e um grupo de empresários de São Paulo, esteve no Juruá na semana passada. Durante 10 dias, os cinco visitantes foram até o Rio Croa, onde se encontraram com delegações dos povos Ashaninka e Yawanawá.

Entre as lideranças indígenas estava Nedina Yawanawa, coordenadora da Sitoakore – Organização de Mulheres indígenas do Acre Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia. Entre os empresários, também estava presente André Barrence, diretor do Google para Startups na América Latina. Quem intermediou essa vivência foi o acreano Bento Marques, que desenvolveu o projeto de práticas integrativas entre saúde alimentar, física e espiritual. Amigo de Prem Baba, ele o tem auxiliado nos trabalhos que realiza em benefício dos povos da Amazônia.

Os 50 anos da Emi

Para celebrar seus 50 anos de idade, a minha irmã Emilienne Mello Tessinari reuniu a família e amigos da juventude e da atualidade no Royal Gastro Bar, no dia 7 de outubro. E para animar a festa convidou duas bandas, que tocaram uma playlist inspirada nos rocks nacionais e internacionais dos anos 80 aos hits dos carnavais que ela e as amigas de juventude passaram com a nossa família em Salvador-BA. O ponto alto foi a apresentação do músico Dito Bruzugu. Um festão de aquecer o coração! As fotos são de Nuri Lopes.

B-Day da Kelly

A querida jornalista Kelly Kley Saldanha celebrou seu aniversário em um camarote no Tardezinha, no dia 30 de setembro, com familiares e amigos mais próximos. Vejam alguns dos momentos da festa!

Os 37 anos da Vitória Régia

Durante o dia 9 de outubro, as proprietárias e os funcionários da Farmácia de Manipulação Vitória Régia receberam os clientes para celebrarem seu 37º aniversário de fundação e de bons serviços prestados à comunidade acreana. Administrado pelas empresárias Geise de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias, o Grupo Vitória Régia hoje também conta com o Empório Vitória Régia e com a loja infantil Vitória Régia Baby Kids & Home. No final do dia, as sócias receberam um pequeno grupo de colunistas sociais e influenciadores para apresentarem as novas instalações.

***

Em agosto desse ano, o empreendimento expandiu e inaugurou um prédio, para oferecer seus serviços com mais conforto e qualidade aos clientes, aumentando também a capacidade de atendimento e trazendo mais novidades para a sua clientela. Localizada na rua Rio de Janeiro, 88, bairro Dom Giocondo, a Farmácia Vitória Régia tem um laboratório de manipulação que é referência em segurança e qualidade, na Região.

Já temos a Miss Acre 2021

Mais uma vez, a promoter Meyre Manaus realizou uma bela festa para a eleição da Miss Universo Acre Brasil. Neste ano o palco foi o Buffet Gran Reservam no dia 7 de outubro. Seis candidatas representaram os municípios de Cruzeiro do Sul (Juliana Melo), Xapuri (Nayra Sthéphanny), Rio Branco (Yasmim Valente), Tarauacá (Kailanny Neves), Brasiléia (Daniela Barivieri) e Mâncio Lima (Vitória Brito). A vencedora deste ano veio do Vale do Juruá – Juliana Melo -, que representará o Acre no Miss Universo Brasil, no dia 7 de novembro, em Santos-SP.

Susto

Os queridos Juliana Chaar Freire e Jean Freire curtiram merecidos dias e férias no Rio de Janeiro com o filho Pedro Henrique, recentemente. Um dos roteiros prediletos foi Paraty, onde fizeram esse registro. No retorno, Juliana passou por uma intervenção cirúrgica de emergência, em Rio Branco, mas já está em casa, recuperando-se, junto aos familiares. Saúde, Ju!

Kayk Amorim ganha dois títulos de beleza em Porto Alegre

O ator e digital influencer Kayk Amorim ganhou recentemente, em Porto Alegre-RS, dois títulos de beleza: o Mister Brasil Teen 2021 e o Mister Brasil Mundial Popularidade. O seu traje de gala exclusivo da Dal Molin e o traje típico feito por Bismarck Moura foram pontos altos em sua apresentação, além de uma performance de mágica que realizou na prova de talentos, criada pelo palhaço Microbinho. Parabéns!

Jiddo Gastronomia um novo olhar para o árabe amazônico

A união entre a tradição árabe e a cultura amazônica foi o marco para que Sibelle Khalil criasse Jiddo, que é a junção da culinária oriental com os surpreendentes sabores e elementos da Floresta Amazônica. Uma marca que nasceu durante a pandemia e foi inaugurada em 14 de outubro para mudar o cenário da gastronomia acreana.

***

Criada para renovar a culinária árabe amazônica, Jiddo traz uma proposta regional, artesanal e utiliza também ingredientes de cooperativas locais para incentivar a economia e os produtores do estado. Além disso, misturar sabores típicos como o do jambu, o do tucupi e o do pirarucu para reinventar receitas de pratos muito conhecidos foi a forma de unir duas tradições tão diferente e que juntas podem ser poderosas, um exemplo disso é o quibe de tacacá e a esfirra de jambu que perfeitamente representam o árabe amazônico.

Novo conceito

Jiddo significa avô e veio do outro lado do mundo para representar não somente um, mas todos os nossos antepassados imigrantes que vieram atrás de novos sonhos e caminhos. Para a Sibelle Khalil, a representação perfeita disso é sua família em que seus pais e avós representam o árabe e as suas filhas o amazônico porque nasceram e foram criadas no Acre.

***

É importante ressaltar que em meio a um período pandêmico a marca veio para mostrar que é possível renascer e criar um novo conceito de gastronomia árabe. Desse modo, os produtos são uma inovação no mercado gastronômico e está acessível para compra no site jiddogastronomia.com.br

‘Dona Helena’ nas plataformas digitais

Após as duas apresentações presenciais do monólogo “Dona Helena”, ocorridas nos dias 29 e 30 de setembro, na Usina de Arte João Donato, o ator, diretor e produtor cultural César Júnior disponibiliza o espetáculo no YouTube através do link:

Com financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a peça aborda temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia. “Dona Helena” tem o patrocínio do Governo Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Luto

Faleceu no dia 21 de outubro, aos 95 anos de idade, a professora Clélia Fecury, mãe do ex-governador do Acre Binho Marques. Professora aposentada da escola Maria Angélica de Castro, ela foi casada com o senhor Arnóbio Marques, com quem teve cinco filhos: Márcia, Martha, Mirtes, Antônio (já falecido) e Binho.

Homenagem merecida

A auditora aposentada do Tribunal de Contas do Estado, Marilda Maia de Souza, esteve em Rio Branco no início de outubro, para participar da solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público Estadual em Plácido de Castro. O prédio recebeu o nome do seu marido, o procurador de Justiça Francisco Matias de Souza, que faleceu em junho passado. Ela, que reside atualmente em Goiânia-GO, aproveitou também a oportunidade para rever familiares.

Porongas fazem dois shows vibrantes na Confraria

Os fãs estavam com saudades! Após quase três anos sem realizarem shows em Rio Branco, Diogo Soares, João Vasconcelos e Jorge Anzol retornaram aos palcos, para dois shows da banda Los Porongas, na Confraria Gastrobar, nos dias 25 e 30, com ingressos esgotados em poucas horas. No primeiro show apresentaram o novo componente Saulo Olímpio, um antigo parceiro do grupo. Confiram a energia contagiante das noites, que contaram com participação do jovem músico Pedro Albuquerque, pelas lentes de Narjara Saab.

Entrega de certificados do Curso de Produção Cultural

Durante quatro finais de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro e 2, 3, 9 e 10 de outubro, foi realizado o Curso de Produção Cultural para Shows e Eventos Artísticos, na cobertura do Palácio do Comércio, pelos instrutores João Vasconcelos, Diogo Soares, Rayssa Alves e Jackie Pinheiro, coordenadora do projeto. Gratuito e patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour, com apoio cultural da Fecomércio, o projeto foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc. A entrega dos certificados foi realizada no final da aula do dia 10 de outubro, seguida de uma confraternização.

O Cine Araújo continua com a Promoção Auxílio Diversão

Iniciada em 16 de setembro, a Promoção Auxílio Diversão no Via Verde Shopping continua para a alegria de toda a família. A campanha garante que todos, com qualquer idade acima de dois anos de idade, paguem meia nas entradas do cinema sendo válida também, para as salas 3D e Premium. A promoção foi prorrogada até o dia 27 de outubro e é válida para todos os dias, todas as salas, todos os filmes e todas as sessões, por apenas R$ 10,00.

Cuide-se Bem Bubbaloo

O Boticário buscou inspiração na nostalgia e nas memórias da infância para lançar sua nova linha de cuidados pessoais. Cuide-se Bem e Bubbaloo se uniram para fazer os consumidores reviverem a parte mais divertida da vida. A goma de mascar icônica desde os anos 80, inspirou o cheirinho inconfundível de Bubbaloo tutti-frutti presente em toda a linha, e a textura em calda também aparece em produtos do lançamento, proporcionando uma rotina de cuidados ainda mais deliciosa.

***

O primeiro bubblegum com recheio lançado nos anos 80 marcou história e até hoje transita entre gerações, já que reúne fãs que vão de Millenials à Geração Z. A parceria entre O Boticário e Bubbaloo resgata a leveza e diversão para a rotina de cuidados diários, resgatando as memórias nostálgicas dos tempos de infância e adolescência. A nova linha tem um apelo fun e promete ser desejo imediato e gerar muita curiosidade.

***

A linha chega em edição limitada e conta com um portfólio completo incluindo alguns dos itens preferidos dos lovers de Cuide-se Bem, loções hidratantes, sabonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial de Intense!

Nativa SPA Acquagel traz fórmula revolucionária para hidratantes

O crescente interesse na textura gel para a categoria de hidratação, inspirou o Boticário no desenvolvimento do lançamento de Nativa SPA Acquagel, que traz esse sensorial até então mais comum em produtos para cuidados com o rosto ou o banho, em versão para hidratação corporal. Outro benefício importado da categoria facial é o ácido hialurônico – um dos ativos mais queridos do skincare – que agora está presente nessa versão inovadora de loção hidratante e que, aliado ao aloe vera, promove uma barreira hidratante sob a pele. Para finalizar a fórmula de hidratação intensa e agregar ainda mais ao produto, está presente também na composição o óleo nutritivo de quinoa, ingrediente já conhecido em Nativa SPA, que aumenta a produção de colágeno na pele, nutrindo e protegendo dos danos diários, como radiação solar e poluição.

***

Além da textura de gel, dos ativos potentes e da fragrância que deixa a pele perfumada o dia todo, todos os produtos da linha são cruelty free, veganos e possuem fórmula que conta com mais de 94% de ingredientes naturais. O lançamento traz para Nativa SPA a nova e exclusiva fragrância Aloe Vera, um floral fresco que complementa a seleção feita com as linhas preferidas dos consumidores da marca. São elas: Ameixa, Ameixa Negra, Açaí, Quinoa, Jasmin Sambac e Matcha. Todas as fragrâncias são intensas e de longa duração, perfumando e complementando os cuidados diários com o corpo.

Verdades reais inspiram nova linha de perfumaria do Boticário

Celebre, lançamento do Boticário, nasceu para homenagear a força e a energia otimista dentro de cada um. Inspirada no Nordeste, a novidade ganhou forma a partir de verdades contadas por pessoas nativas da região, tornando-se uma fragrância solar, luminosa e potente, além de ser acessível pelo preço sugerido de R$ 74,90.

***

As duas fragrâncias combinam frescor e potência, sendo que a versão floral frutal traz a união do brilho das frutas com a delicadeza das notas florais e a força das madeiras cremosas. Já a versão fougère aromática traz o frescor das notas cítricas contrastadas com o brilho das especiarias e a intensidade das madeiras. A proposta do Boticário para Celebre é lembrar que temos motivos para agradecer todos os dias, por menores que pareçam, mesmo diante aos desafios, e marcar esse momento de esperança e renovação.

Jantar @acreparaomundo

A gastronomia acreana a cada ano que passa coloca o Acre em destaque nacional, com o prêmio Dólmã, que é o Oscar da Gastronomia no Brasil, em que o Acre já trouxe para casa cinco estatuetas!

***

No próximo mês, em novembro, na cidade de Belém, novos Chefs acreanos irão disputar o Prêmio Dólmã 2021 levando toda nossa regionalidade para o preparo de deliciosos pratos, utilizando produtos locais e contando toda a história da culinária acreana. Assim, para enaltecer a gastronomia local, no dia 5 de novembro, às 21h, no AFA Jardim, será realizado o Jantar de Gala, intitulado “9 Chefs em 1 Jantar” com objetivo de apresentar à sociedade acreana a diversidade e criatividade da nossa cozinha, rica em influências das aldeias, dos países andinos, dos povos europeus e árabes.

Nove chefs de cozinha

O jantar contará com um cardápio tipicamente regional, com assinatura de nove chefs acreanos do pé rachado: Deoclecioano Brito, Rafaela Brozzo, Kamilla Montovanelli, Adalgisa Mariano, Jaire Cunha, Marcos Torres, Rafysa Assem, Rosevaldo e Rubão Neto. Será uma noite elegante, como uma viagem em classe executiva pela gastronomia do Destino Acre, tendo como atração musical a artista Camile Castro. Informações e reserva pelos telefones (68) 9.9935-5505 e (68) 9.9987-1788.

Edir Marques lança livro

A EME Amazônia Editora, a Federação das Academias de Letras e Artes do Acre e a Associação dos Jornalistas e Escritores do Brasil – Coordenadoria do Acre realizam no dia 29 de outubro, às 19h, no Palácio da Justiça, o coquetel de lançamento do livro “O que será? Será? – Da dúvida à esperança na cura do câncer”, da acadêmica Edir Figueira Marques. Na obra, ela narra a sua história de superação a um câncer de mama agressivo em período de pandemia, aos 79 anos de vida. Através de sua história de fé, prevenção, cuidados e tratamento, ela quer trazer esperança a outras mulheres, sobretudo às mais maduras. Toda a renda do livro será destinada ao Hospital do Amor.

Palco Giratório

Para quem ainda não assistiu ao espetáculo Ikuâni no Palco Giratório do Sesc, lançado em 1 de outubro, com a atriz e dançarina Regina Cláudia, pela Cia Garatuja de Artes Cênicas, segue o link:

E para quem quer continuar antenada na programação do Sesc, no dia 23 de outubro será realizado o debate “Pensamento giratório”, às 13h – horário Acre, pelo link: https://streamyard.com/qgsdpppgpy

***

No domingo, 24, terá o intercâmbio, com participação dos grupos no aplicativo Google Teams, de 13h às 15h, horário Acre, pelo link https://bit.ly/3lL8gF7

Exposição Depois do Fim

Através de instalações que envolvem diferentes linguagens e mídias, a exposição Depois do Fim traz à tona discussões contemporâneas e emergentes sobre o inchamento urbano, o abandono da floresta, a devastação da vida e o esvaziamento da alma. Uma luz, um chamado, um clamor ou apenas um sorriso depois do fim. O trabalho é realizado pelos artistas Antônio Alves, Fabiano Carvalho, Marina Byla, Natália Jung, tendo como artista convidada Rosilene Nobre. A exposição estará aberta à visitação pública de 23 a 30 de outubro, no Memorial dos Autonomistas, com a participação da Cooperativa Social de Saúde Mental “Ciranda Samaúma” vendendo seus produtos. O projeto foi contemplado no edital de Arte e Patrimônio pela Fundação Elias Mansour com recursos da Lei de Apoio a Cultura Aldir Blanc.

Festival Matias

Com sucesso de público, o V Festival Matias de Teatro de Rua realizou 23 apresentações teatrais gratuitas entre 12 e 16 de outubro em vários pontos de Rio Branco, além de Bujari e Quinari. O evento, produzido e idealizado pela Cia. Visse e Versa, teve a participação tanto de grupos acreanos, quanto de grupos de todas as regiões do Brasil. Um Encontro Nacional de Teatro de Rua também integrou a programação.

O V Festival Matias de Teatro de Rua foi realizado com financiamento da Lei Aldir Blanc, pela Fundação Elias Mansour (FEM) e do Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), apoio das Prefeituras do Bujari e Senador Guiomard, e parcerias da FETAC e da RBTR.

Pré-estreia de Eternos e estreia de Ron Bugado e Duna

A primeira fase promoção Auxílio Diversão está quase acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar. Até o dia 27 de outubro a promoção está valendo com todos os benefícios. Mas o Cine Araújo inova mais uma vez e a partir do dia 28 de outubro a promoção ganha novo formato: de segunda a sexta-feira R$10,00 (inteira R$20,00/meia R$10,00) e no sábado e domingo R$12,00 (inteira R$24,00/meia R$12,00). Para aproveitá-las, o Cine Araújo trouxe filmes novos para o catálogo, são eles: Ron Bugado, Duna e a pré-estreia de Eternos.

***

Continuam em cartaz os filmes: Venom: Tempo de Carnificina, Halloween Kills: O Terror Continua e Patrulha Canina. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com

Segunda edição do curso de Reanimação Cardiopulmonar

O Projeto Alfa – Rio Branco, da Liga Acadêmica de Emergências Médicas e Trauma da Universidade Federal do Acre (Ufac), realiza no Espaço Cultural do Via Verde Shopping a segunda edição do curso de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). A importância do evento está ancorada na necessidade de difundir conhecimentos acerca do tema, pois quando uma pessoa sofre parada cardiorrespiratória (PCR) e não recebe a RCP e nem o procedimento de desfibrilação perde de 7% a 10% das chances de sobreviver a cada minuto transcorrido, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

***

Entretanto, com a RCP as chances de sobrevivência são maiores, cerca de 3% a 4% por minuto. Por isso, o workshop tem como objetivo divulgar conhecimentos sobre primeiros socorros para a população, pois a reanimação precoce aumenta as chances de sobrevivência da vítima. Paralelo a esses dados, o Via Verde Shopping recebe neste sábado, 23, os acadêmicos do curso de Medicina da Ufac, ligados ao Projeto Alfa, para ensinar as técnicas de reanimação ao público. Cada participante será treinado por um dos monitores, totalizando um tempo mínimo de 10 minutos por pessoa. Cada boneco utilizado para o treinamento será mantido na distância necessária para respeitar os protocolos de segurança, e será higienizado após cada uso.