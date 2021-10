Acre registra maior incidência de casos de dengue, chikungunya e zika da Região Norte, diz boletim

O Ministério da Saúde divulgou um boletim atualizado sobre os casos de dengue, chikungunya e zika em todo o Brasil. Os dados compreendem a última semana epidemiológica (39).

Do início de janeiro até esta última semana de outubro, no Brasil, foram notificados 477.209 casos prováveis (taxa de incidência de 223,7 casos por 100 mil hab.) de dengue no Brasil. Em comparação com o ano de 2020, houve uma redução de 47,8% de casos registrados para o mesmo período analisado.

No Acre, 13.714 casos possíveis de dengue foram registrados (numa incidência de 1.512,2 por 100 mil habitantes) e outros 230 casos de Chikungunya (numa incidência de 25,4 por 100 mil habitantes).

A compilação de dados sobre Zika foi feita até a semana 37. 196 casos possíveis da doença foram registrados. A incidência é de 21,6 casos por 100 mil habitantes. Em todos os cenários, as incidências são as maiores da Região Norte.

A Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa incidência de dengue, com 495,6 casos/100 mil hab., seguida das Regiões: Sul (218,8 casos/100 mil hab.), Sudeste (204,5 casos/100 mil hab.), Nordeste (201 casos/100 mil hab.) e Norte (155,1 casos/100 mil hab.).