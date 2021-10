Acre registra maior queda do país no número de novas mortes por covid-19, diz consórcio

O número de infectados no Acre já chegou a marca dos 88.019 casos da doença, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O Acre voltou a ficar ao status de queda no número de novas mortes por covid-19, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa.

