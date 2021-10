Acre registra quatro casos de Covid-19 e notifica a morte de uma idosa pela doença

Em boletim divulgado na tarde deste sábado (9), a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), confirma 4 novos casos de infecção por coronavírus, totalizando 87.944 casos.

Desde o início da pandemia, o Acre registrou 248.614 notificações de contaminação pela doença, sendo que 160.618 casos foram descartados e 52 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 85.903 pessoas já receberam alta médica da doença e sete seguem internadas.

Uma notificação de óbito foi registrada neste sábado, 9 de outubro, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 aumente para 1.840 em todo o estado, trata-se de uma mulher de 66 anos, moradora de Cruzeiro do Sul. Ela deu entrada no dia 24 de setembro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu nesta sexta-feira (8).