Acreano é destaque em evento de fisiculturismo em Orlando, nos EUA

O atleta acreano Ramon Queiroz, conhecido como Dino, participa neste sábado, 9, do Mr. Olympia, evento renomado de fisiculturismo que acontece todos os anos, e em 2021 acontece entre os dias 7 e 10 de outubro, em Orlando no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

O evento, que é organizado pela International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB) e já teve vencedores de nomes famosos como Arnold Schwarzenegger, acontece todos os anos com competições masculinas e femininas. Na noite deste sábado, 9, será a final do evento Classic Physique, em que Dino está classificado, a transmissão ao vivo acontece no Canal Pay-Per-View do Mr. Olympia.

Ramon Dino concorre contra o brasileiro Gabriel Zancanelli e o atual campeão Chris Bumstead, do Canadá. Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar, ganhando a vaga para o Mister Olympia.

Os dois maiores eventos são Mr. Olympia e Ms. Olympia, mas acontece ao todo 11 eventos durante o fim de semana e as provas para os homens são 212 Olympia, Men Physique Olympia, Classic Physique Olympia e Wheelchair Olympia e para as mulheres são Figura Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Women’s Physique Olympia, Wellness Olympia e Wheelchair Olympia.