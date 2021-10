Acusado de pedofilia é preso em Rio Branco pela PF com imagens de cenas de sexo explícitas em computador

Pelo menos uma pessoa foi presa na manhã desta quinta-feira (28), em Rio Branco, no Acre, pela Polícia Federal, por prática de crime de exploração sexual infantil. A prisão ocorreu no âmbito da Operação ” Dark Cloud”, deflagrada pela Polícia Federal, cumprindo mandados judiciais da Justiça do Acre. Um mandado de busca e apreensão busca computadores e outras mídias onde o criminoso armazenam imagens com cenas de sexo explícito de crianças e adolescentes.

De a isso com a Polícia federal, a investigação foi iniciada a partir de um suspeito, que não teve a idade nem o nome revelados, que teria armazenado e disponibilizado fotografias envolvendo crianças e adolescentes. As investigações também partiram, em agosto deste ano, com notícias de crime encaminhadas pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ao Serviço de Repressão aos crimes de ódio e pornografia infantil (SERCOPI) da Divisão de Repressão a Crimes cibernéticos da Polícia Federal, em Brasília/DF. O qual realizou o tratamento inicial das informações sobre a conduta delitiva e posteriormente as investigações foram aprofundadas pela delegacia especializada na Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre.

O nome da operação, em tradução livre do inglês para o português, significa “Nuvem sombria”. Este nome foi escolhido porque o investigado utilizava um serviço de “computação em nuvem” para armazenar e disponibilizar os arquivos contendo material de abuso sexual infantojuvenil.

A Polícia Federal alerta que armazenar em aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, entre outros) imagens e vídeos de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes configura crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente que prevê uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.