Adolescente é apreendido acusado de invadir casa e render família na Cidade do Povo

Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de assalto na noite desta sexta-feira (22). A apreensão do jovem ocorreu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, o adolescente de 17 anos e quatro comparsas não identificados invadiram uma casa no Residencial Jacarandá armados com duas escopetas e renderam um família e roubaram uma televisão de 50 polegadas da residência e celulares das vítimas. Após a ação, os criminosos fugiram para uma área de mata em direção à Cidade do Povo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu aa informações e cercaram a área de mata. Na Cidade do Povo, nas proximidades de um igarapé, os policiais conseguiram encontrar o adolescente de 17 anos com a televisão de 50 polegadas. Os comparsas não foram presos.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado juntamente com a televisão à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.