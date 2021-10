Adolescente matou os dois irmãos de 2 e 3 anos incendiados por ciúmes da mãe

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) descobriu que o ciúmes da mãe e o ódio pelo padrasto teriam sido as motivações de um adolescente de 16 anos para matar seus dois irmãos mais novos, de apenas dois e três anos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Os agentes da especializada apuraram que, por volta das 20h, a mãe deixou seus dois caçulas, Vicente e Valentim, com o filho adolescente para ir ao mercado. Enquanto a mãe fazia compras para família, o rapaz, primeiramente, esganou os meninos. Em seguida, ele ateou fogo no corpo dos irmãos, que ainda estavam vivos, com o auxílio de panos de prato e álcool em gel.

Segundo vizinhos, ao voltar do mercado, a mulher encontrou seus filhos com os corpos ainda em chamas e tentou salvá-los, mas eles não resistiram aos ferimentos.