Advogada indígena que iniciou faculdade aos 40 passa em concurso na Defensoria no AM: ‘Vou fazer a diferença na vida das pessoas’

Na época, Darci morava em Manaus. E mesmo há muitos anos sem estudar, ela se dedicou ao máximo e foi aprovada para o curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Entrou para o ensino superior pelo sistema de cotas, fazendo valer seu direito como indígena.

“Para acompanhar o ritmo da faculdade de Direito, eu tinha que me esforçar o dobro. E eu me dediquei 100%, tanto, que no décimo período, eu passei para a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], sem fazer cursinho. Quando me formei, já tinha a OAB”, lembra Darci, que na época morava na casa de uma amiga para permanecer em Manaus e conseguir estudar.