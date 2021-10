Agüero sofre mal-estar e precisa ser levado para hospital em Barcelona

O atacante Sergio Agüero foi levado para um hospital de Barcelona logo depois do jogo contra o Alavés e passou por exames cardiológicos. Segundo informou o Barça, o argentino relatou um episódio de desconforto no peito durante a partida do último sábado. O clube não divulgou atualização do caso dele nas últimas horas, nem mais informações sobre a causa exata do problema.

Segundo o jornal “Sport” e a agência de notícias “EFE”, ele sofreu um arritmia cardíaca. O jogador ainda vai passar por mais avaliações.

Agüero foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo, depois de uma disputa de bola com o zagueiro Laguardia. Após ser acompanhado pela equipe médica do clube, o jogador do Barcelona continuou se sentindo mal e então foi levado para o hospital . Em seu lugar entrou o brasileiro Philippe Coutinho.

De acordo com a rádio “COPE”, a família de Agüero esteve no local durante a madrugada, o acompanhou durante os procedimentos e sinalizaram ao final de que estava tudo bem com o jogador. Ele fazia o seu quinto jogo pelo Barça desde que chegou.