Além de reabrir e melhorar mais de 800 km de ramais, Deracre implanta pontes na zona rural de Sena Madureira

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), já reabriu até a presente data 560 quilômetros de ramais em Sena Madureira. Além disso, também já houve melhoramento em 330 quilômetros, atacando os chamados pontos críticos, onde o tráfego era interrompido nas primeiras chuvas.

“Estamos seguindo a determinação do governador Gladson Cameli, no sentido de garantir a trafegabilidade para o homem do campo. Inicialmente, as nossas equipes atuaram nos locais onde os moradores estavam isolados tanto pelos rios quanto pelos ramais. Graças a Deus, o trabalho ocorre a contento”, comentou Zenil Chaves, coordenador dos ramais em Sena Madureira.

As ações na zona rural de Sena, entretanto, não se resumem apenas à questão do melhoramento e reabertura de ramais. Várias pontes também estão sendo implantadas em parceria com a comunidade. “Até agora já foram feitos 430 metros de pontes, e o trabalho não parou. Contamos com a parceria dos moradores e, dessa forma, muitos lugares estão saindo do isolamento”, destacou.

No que tange à questão das pontes, o Governo do Acre destinou uma máquina Skid para deslocar as toras de madeiras que geralmente são de grande porte.