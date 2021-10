Alerta: Relatório do Sipam prevê chuvas para acima do esperado para esta semana no Acre

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas divulgou o relatório hidrometereologico com a previsão trimestral para os últimos meses do ano: outubro, novembro e dezembro.

De acordo com relatório, entre o período de 4 a 10 de outubro, o prognóstico do satélite indica previsão de chuva com volume acumulado na semana até 75 mm para a região Oeste e de até 50 mm para região Leste, onde as chuvas devem ocorrer acima do esperado para esta época do ano.

Os dados mostram que as chuvas para este período estão dentro dos padrões climatológicos, assim como a temperatura, que ficará acima da média apenas no sudeste do Amazonas, mas nas demais areas da Amazônia Legal, a temperatura ficará próxima da média histórica, incluindo o Estado do Acre.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas divulga o relatório em parcerias com outras instituições como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Universidade Federal do Acre (Ufac), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).