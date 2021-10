Alunos da Escola SESI visitam a TV Rio Branco e concedem entrevista

Alunos do 7º ano da Escola SESI visitaram na manhã da última terça-feira, 19 de outubro, a TV Rio Branco, afiliada do SBT no Acre. Além de conhecer o complexo de comunicação, os estudantes, acompanhados da professora Luciana Cristina, concederam entrevista ao vivo ao programa RB Notícias, apresentado pelo jornalista Antônio Muniz.

A atividade faz parte de um conteúdo prático da disciplina de geografia, em um trabalho sobre o sistema de transporte e telecomunicações no Brasil. O jornalista foi convidado há alguns dias para palestrar aos alunos sobre a evolução da telecomunicação no Acre, ficou encantado com a turma, e chamou os alunos e a professora para ir à TV.

“A Escola SESI é uma referência. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar do programa. É um prazer recebê-los. Aprendi muito com vocês desde o primeiro contato que tivemos”, comentou Muniz durante o programa.

A professora Luciana Cristina, da disciplina de Geografia, contou que era sua segunda participação no programa, agora acompanhada dos estudantes. “Além de participarem do programa, é uma oportunidade para os alunos conhecerem como é realizado um programa ao vivo e como é o trabalho dentro de uma emissora. Uma experiência enriquecedora”, comentou a docente.

Quem também conversou, ao vivo, com o apresentador no programa foi o aluno Davi Werner, de 12 anos. Ele externou sua alegria de estudar no SESI e falou sobre sua rotina no colégio, onde está há seis anos. “Gosto muito de robótica e principalmente de geografia. Aprendo muito nesta escola e certamente o ensino vai me ajudar a realizar os sonhos que tenho pela frente”, declarou Davi Werner.

