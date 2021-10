Amazonas registra os menores índices de Covid-19 desde o início da pandemia

Em setembro, o estado do Amazonas registrou os menores índices de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19 na comparação com todos os meses da pandemia, desde março de 2020. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do estado.

As autoridades apontam o avanço da vacinação como a responsável pela melhora nos números. A queda dos principais marcadores da pandemia é constante desde o início da campanha de imunização, no dia 18 de janeiro.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo governo, pela 14ª vez no ano, o Amazonas não registrou nenhuma morte causada pela doença em 24 horas.

Ao longo da campanha de vacinação contra a Covid-19, o estado realizou 21 mutirões, e mais de 4 milhões de doses foram aplicadas.