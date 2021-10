Americanas está com mais de 420 vagas abertas de emprego; confira opções

A Americanas abre 429 vagas de emprego, distribuídas em áreas como segurança da informação, jurídico, tecnologia, marketing, comercial e logística. Os profissionais que desejam trabalhar na empresa devem solicitar participação via internet.

As vagas possuem lotação em alguns estados brasileiros, como Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná, Pará e Mato Grosso.

A empresa Americanas é uma rede varejista, uma das maiores que estão no Brasil, possuindo lojas físicas e também atua no comércio online, atendendo milhões de clientes no site e aplicativo.

Emprego na Americanas: confira as vagas

Os empregos disponíveis atualmente na Americanas são para profissionais com diferentes níveis de especialização. Dentre os cargos disponibilizados, estão:

Advogado Junior – Cível/ Consumidor;

Analista Comercial;

Analista de Marketing Jr;

Estágio em diversas áreas;

Gestor de Contas;

Especialista em Relações Sindicais;

Engenheiro de Dados;

Engenheiro de Obras;

Analista de Suporte Técnico;

Analista de Relacionamento Pleno;

Analista de Indicadores e Processos;

Analista de Segurança da Informação;

Gestor de Contas;

Redator Web;

Analista de Marketing;

Analista de Mídias Sociais Pleno;

Analista de Gente e Gestão;

Analista de Comunicação;

Analista Comercial.

Os cargos e quantidade de vagas podem ser alterados a qualquer momento, conforme preenchimento dos cargos e abertura de novas vagas. Os salários disponíveis não são informados, mas a Americanas oferece alguns benefícios, confira alguns deles:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Meetups e eventos com troca de conhecimento;

Seguro de vida;

Vale-refeição ou alimentação;

Vale-transporte;

Clube de compras com descontos.

