Amigos de Sérgio Taboada fazem campanha para artista receber maior honraria cultural acreana

Uma campanha em prol de homenagear o músico e político Sérgio Rocha Taboada com a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano vem sendo mobilizada por amigos e admiradores nas redes sociais. A ideia é de escrever um documento que explique os motivos da indicação do cantor que faleceu no dia 18 de março de 2021, aos 60 anos, vítima de um infarto.

Quem idealizou a mobilização foi o jornalista e amigo de Taboada, João Roberto Braña, que acredita que a honraria seria a melhor forma de celebrar as contribuições que o artista, que partiu de forma precoce, deixou no estado. “Nem sabia que havia este prêmio. Quando soube, incentivado por um amigo em comum, comecei a divulgar e a repercussão foi imediata”, complementou.

Braña pontuou também que o compositor tem uma história de vida inspiradora e que este é um dos motivos pelos quais Taboada merece a comenda.

“Ele foi um ser humano brilhante, um gênio que viveu apenas 60 anos. Sua história é muito bonita na cultura e na política acreana. Acho que podemos conquistar essa comenda para Taboada. Estamos organizando um abaixo-assinado no site para os amigos dele se manifestarem com o apoio público, para que um dos quatro agraciados pela Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano seja Sérgio Taboada”, disse.

QUEM FOI SÉRGIO TABOADA?

Sérgio Rocha Taboada foi um cantor, compositor e poeta acreano, natural de Rio Branco, que atuou em festas e eventos culturais em meados das décadas de 1980 e 1990. Junto de artistas como João Veras, Heloy de Castro e outros da mesma geração, Taboada fincou seu nome na história da cultura acreana.

Além disto, também foi deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) por dois mandatos entre os anos de 1991 a 1999, bancário e presidente do Sindicato dos Bancários. Após os períodos de mandato no Acre, Taboada se mudou para São Paulo, onde trabalhou no Ministério Público Federal.

Ele morreu aos 60 anos em decorrência de um infarto. Familiares chegaram a levá-lo a um hospital particular, mas acabou não resistindo. Para conferir o catálogo musical do cantor, basta clicar aqui.

O QUE É A COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO CULTURAL ACREANO?

Esta honraria, criada através do Decreto 12.616, de 09 de agosto de 2005, é a mais alta premiação da área cultural do estado e é concedida anualmente pelo Governo do Acre através do Conselho Estadual da Cultura e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) para pessoas que possuem relevante destaque no cenário da cultura.

Desde 2011, quatro pessoas são homenageadas, sendo duas em vida e duas in memorian. Em 2021, não será diferente. As indicações podem ser feitas até o dia 25 de outubro pelo e-mail [email protected], tanto por conselheiros como pela própria população. No entanto, é necessário encaminhar uma biografia do indicado com as justificativas relacionadas aos motivos pelos quais aquela pessoa merece a comenda.