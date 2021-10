Ana Maria come microfone ao vivo e vira meme na web

A cena de Ana Maria Braga devorando um microfone ao vivo rendeu boas risadas aos telespectadores do programa na manhã desta quarta-feira (20/10). Acontece que ao ser presenteada com um microfone feito de bombom, a apresentadora provou o doce ao vivo e proporcionou altas caras e bocas no momento de levar o microfone à boca. É claro que a internet não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. “Caiu de boca”, disseram.

O próprio perfil oficial do Mais Você, no Twitter postou o vídeo com a legenda: “Gente!!!”, seguido de emojis gargalhando. Ana fez questão de dar uma resposta que aguçou ainda mais a brincadeira: “Tava gostoso…”

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!