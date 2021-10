Análise: Flamengo tem evolução tímida, mas entende “final” e ganha sobrevida no Brasileiro

No que era considerada amplamente uma final antecipada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo cumpriu seu papel, venceu o Atlético-MG e seguiu vivo na briga pelo título.

O duelo no Maracanã teve muitos ingredientes de jogo decisivo, com faltas em profusão, discussões e tensão o tempo inteiro. Neste ambiente, o time de Renato Gaúcho soube entender a situação e se comportar à altura. Taticamente, porém, a evolução foi tímida.

Uma das principais críticas às últimas partidas do Flamengo, a parte coletiva do time seguiu sofrendo na vitória por 1 a 0. Renato ainda fez uma pequena alteração no ataque: adotou um 4-4-2, aproximando Bruno Henrique e Gabigol, com Michael e Everton Ribeiro nas pontas. Isso manteve Michael, em ótima fase, em sua posição original, e o atacante retribuiu com nova atuação individual de qualidade.

Leia mais no Ge.