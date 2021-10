André Marinho e Jair Bolsonaro brigam ao vivo no programa Pânico e Presidente abandona programa: “Tchutchuca”

O programa Pânico na Rádio da Jovem Pan entrevistou nessa quarta-feira, 27 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, André Marinho, integrante da atração, bateu boca com o mandatário.

“Uma honra vê-lo aqui. Além de ser nosso presidente, é um verdadeiro mito. Tá todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar opositor e fez indicação ao STF com cunho político. Ninguém quer ver esse horror voltando“, afirmou André Marinho.